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Две новые номинации дополнили конкурс "Педагог года" в Тюмени

Общество, 17:13 14 февраля 2022

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Муниципальный конкурс "Педагог года-2022" стартовал в Тюмени в онлайн-формате для 82 участников. Основные конкурсные испытания пройдут с 14 по 18 февраля. В этом году появились две новые номинации - "Классный руководитель года" и "Молодой руководитель года", сообщает городской департамент образования.

Еще шесть номинаций традиционны. Это "Учитель года", "Воспитатель года", "Педагог-психолог года", "Учитель-дефектолог года", "Педагогический дебют" (учитель), "Педагогический дебют" (педагог дошкольного образования),

82 участника очного тура выбраны из 117 заявившихся конкурсантов. В новой номинации "Классный руководитель года" будут бороться 11 участников, претендентами на звание "Молодой руководитель года" стали три руководителя. Самая большая конкуренция в номинации воспитателей – 22 участника.

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# Педагог года

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