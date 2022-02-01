  • 14 февраля 202214.02.2022понедельник
  • USD74,9867
    EUR85,3574
  • В Тюмени -12..-14 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На "ЗапСибНефтехиме" протестировали первый в России дронопорт

Общество, 14:26 14 февраля 2022

ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Тестовые испытания первой в России роботизированной серийной беспилотной станции "Дронопорт Hive" успешно завершились на "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске, сообщает пресс-служба предприятия.

Это первое испытание дронопорта в российской нефтегазохимической отрасли. Как рассказал генеральный директор компании "Дронопорт" Николай Ряшин, важно было протестировать работу дронопорта на масштабном промышленном производстве, где много трубопроводов, эстакад и другого оборудования.

"Оператор с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения формирует полетное задание для беспилотника. Дрон выполняет его, а сотрудник находится в это время в офисе и наблюдает за полетом с экрана монитора. Такой подход значительно экономит время операторов и упрощает работу – им не нужно перемещаться вместе с дроном по маршруту, а также мерзнуть зимой на улице, управляя беспилотником с ручного пульта", – рассказал Николай Ряшин.

Собственный дрон-сервис на "ЗапСибНефтехиме" появился в 2019 году. Сейчас у предприятия пять дронов, с помощью которых выполняется целый комплекс задач: от контроля соблюдения подрядчиками правил промбезопасности на территории "ЗапСибНефтехима" до мониторинга работы промоборудования.​ За три года дроны совершили более 4​ тыс. полетов.

С помощью дронов также контролировалось качество выполнения работ по укладке взлетно-посадочной полосы и прогресс строительства пассажирского терминала аэропорта Ремезов в Тобольске.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дроны , ЗапСибНефтехим

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:56 14.02.2022В Тюменской области в 2021 году под венец шли 26-летние женихи и 25-летние невесты
15:45 14.02.2022Тюменские росгвардейцы подарили книги детям из центра "Семья"
15:35 14.02.2022Брянский эксперт назвал три особенности тюменского проекта ГЧП в здравоохранении
15:23 14.02.2022В поликлиниках Тюмени врачам помогают 80 студентов-волонтеров