На "ЗапСибНефтехиме" протестировали первый в России дронопорт

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Тестовые испытания первой в России роботизированной серийной беспилотной станции "Дронопорт Hive" успешно завершились на "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске, сообщает пресс-служба предприятия.

Это первое испытание дронопорта в российской нефтегазохимической отрасли. Как рассказал генеральный директор компании "Дронопорт" Николай Ряшин, важно было протестировать работу дронопорта на масштабном промышленном производстве, где много трубопроводов, эстакад и другого оборудования.

"Оператор с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения формирует полетное задание для беспилотника. Дрон выполняет его, а сотрудник находится в это время в офисе и наблюдает за полетом с экрана монитора. Такой подход значительно экономит время операторов и упрощает работу – им не нужно перемещаться вместе с дроном по маршруту, а также мерзнуть зимой на улице, управляя беспилотником с ручного пульта", – рассказал Николай Ряшин.

Собственный дрон-сервис на "ЗапСибНефтехиме" появился в 2019 году. Сейчас у предприятия пять дронов, с помощью которых выполняется целый комплекс задач: от контроля соблюдения подрядчиками правил промбезопасности на территории "ЗапСибНефтехима" до мониторинга работы промоборудования.​ За три года дроны совершили более 4​ тыс. полетов.

С помощью дронов также контролировалось качество выполнения работ по укладке взлетно-посадочной полосы и прогресс строительства пассажирского терминала аэропорта Ремезов в Тобольске.