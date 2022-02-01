Тюмень вошла в число лидеров популярности сервиса доставки еды к поезду

| Фото: РЖД | Фото: РЖД

Тюмень вошла в число городов, где особенно популярна услуга доставки еды из городских ресторанов и кафе к поездам дальнего следования. Как сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД, сервис набирает популярность. Так, в январе 2022 года количество заказов выросло в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В целом с начала работы сервиса в декабре 2019 года пассажиры РЖД сделали почти 5,5 тыс. заказов. Чаще всего доставку питания заказывали на станциях Тюмень, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Новосибирск и Ярославль. Популярностью пользовались блюда национальных кухонь, а также пицца, бургеры и салаты.

На Свердловской железной дороге доставку готовых блюд к поезду помимо Екатеринбурга и Тюмени можно заказать в Перми и Сургуте. В 2021 году с этих четырех станций пассажиры оформили 860 заказов.

Список городов и партнеров сервиса расширяется. Сегодня к нему подключено 83 предприятия общественного питания из 55 населенных пунктов. Для сравнения, полгода назад заказать услугу можно было в 55 ресторанах из 34 городов России.

Сделать заказ можно в момент покупки электронного билета на сайте ОАО "РЖД" или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" в разделе "Личный кабинет", а также в разделе "Оформление услуг к билетам" к ранее приобретенному проездному документу. Кроме того, в пути следования заказать еду можно по ссылке QR-кода, размещенного на информационных "стикерах" в вагонах.