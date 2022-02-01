Индекс промпроизводства в Тюменской области вырос за 2021 год на 4,2%

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

На 4,2% вырос индекс промышленного производства за 2021 год в Тюменской области по сравнению с 2020 годом. Таковы предварительные данные органов государственной статистики.

Главное, что удалось сделать в 2021 году, – вновь поставить региональную экономику на рельсы развития, восстановить ее после вызванного пандемией COVID-19 мощного мирового экономического спада, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В последние годы рост промышленного производства главным образом обеспечивается развитием обрабатывающих производств. По итогам 2021 года этот показатель составил 108,5%.

Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 117,8% к уровню 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 170,2%, прочих готовых изделий – 129,6%, ремонте и монтаже машин и оборудования – 128,7%, производстве электрического оборудования – 123,7%, бумаги и бумажных изделий – 119,1%, резиновых и пластмассовых изделий – 117,3%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – 111,2%, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 108,6%, металлургии – 106,8%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции – 105,7%.

"Предприятия работают и отчисляют налоги в бюджет. А налоги – это финансовая база для исполнения социальных обязательств, строительства необходимых людям объектов, дальнейшего развития региона для повышения качества жизни наших земляков", – подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Евгений Бабенко