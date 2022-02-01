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В Тюменской области пять победителей и 27 призеров олимпиады по физике

Общество, 11:01 15 февраля 2022

ФМШ | Фото: ФМШ

Ученики 7-11 классов Областной физико-математической школы Илья Русаков, Дарья Дедюкина, Елизавета Винокурова, Тимофей Мингалев и Кирилл Гауч признаны победителями Всероссийской олимпиады по физике на региональном этапе. Призерами стали 27 ребят, сообщает департамент образования Тюменской области.

Всего в олимпиадном сезоне Всероссийской олимпиады школьников по физике среди 9-11 классов и олимпиады по физике им. ДЖ. КЛ. Максвелла среди 7-8 классов участвовали 132 ученика из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Голышманово, а также Тюменского, Ишимского, Вагайского, Армизонского, Упоровского районов.

В жюри отметили, что наибольшую сложность у 7 и 8 классов вызвали вопросы с графической интерпретацией физического процесса, а также задачи, в которых необходимо комбинировать знания нескольких тем и законов. Конкурсные задания отличались интересными сюжетами, в которых были космические корабли, осколки фейерверка и выцветшие чернила на чертеже Снелла.

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# олимпиада , физика

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