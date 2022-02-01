"Спецоперация "Лед" пройдет на двух берегах набережной в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фестиваль "Спецоперация "Лед" развернется на обеих берегах набережной Туры в Тюмени 23 февраля. Открытие состоится у моста Влюбленных в 13 часов. Событие продлится до 16 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова, в 2022 году мероприятия будут на двух берегах набережной – на большом протяжении, чтобы соблюсти дистанцию.

"Пройдут заезды с участием сотрудников полиции, ГИБДД, МЧС, УФСИН, Росгвардии, ДОСААФ. Участие в событии примут автогонщики в классе Д2-2500, А-1600. Спортсмены-дрифтеры проведут показательные выступления", – рассказала Анжела Борисова.

Сотрудники Госавтоинспекции продемонстрируют, как они задерживают преступников.

Состиоится выставка техники и автомобилей МЧС, ТВВИКУ, ретроавтомобилей. Здесь же организуют мастер-классы по сборке и разборке оружия от регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", по оказанию первой помощи о медиков.

Детям вручат шарики, сувениры, связанные с безопасностью дорожного движения. Зрителей ждут и другие сюрпризы.

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Инна Пахомова