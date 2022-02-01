В Тюмени сквер Школьный и территорию по ул. Николая Федорова благоустроят в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Территория по ул. Николая Федорова набрала 6 тыс. 144 голоса, сквер Школьный – 5 тыс. 15. Они стали лидерами рейтинга по выбору территорий для благоустройства в 2023 году. Всего 14 тыс. 976 жителей Тюмени приняли участие в голосовании на платформе "Я решаю!".

Об этом глава города Руслан Кухарук сообщил в своем Instagram.

"Эти два объекта мы предложили включить в национальный проект "Комфортная городская среда", а это значит, что в апреле-мае на платформе za.gorodsreda.ru пройдет голосование, и тюменцы смогут выбрать дизайн-проекты будущего благоустройства этих территорий", - отметил он.

Лидерами голосования стали и небольшие зеленые уголки по улицам: Энергостроителей, 10; Республики, 21; Московский тракт, 163; Мусоргского, 38.

Как сказал Кухарук, принято решение: территорию по ул. Республики, 21, также включить в голосование на федеральной площадке za.gorodsreda.ru. Остальные объекты будут благоустраиваться в рамках городской программы, обсуждения их дизайн-проектов пройдут на платформе "Я решаю!".

"Результат не заставит себя ждать — скоро стартует голосование за дизайн-проекты, которые отобрали именно вы, затем будет сформирована проектная документация, на основании которой запланированы средства в бюджете на 2023 год", - резюмировал глава Тюмени.