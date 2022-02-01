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85-летний тюменец сумел распознать телефонных мошенников

Происшествия, 16:57 15 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

85-летний тюменец не поверил телефонным мошенникам и сохранил свои сбережения. Злоумышленник попытался обмануть пожилого мужчину, представившись его сыном, сообщает УМВД по Тюменской области.

На домашний телефон пенсионера позвонил молодой человек, представился его сыном и сообщил, что стал виновником ДТП и сейчас лежит в больнице с легкой травмой, а пострадавшей девушке-водителю нужна срочная операция за 500 тыс. рублей.

Тюменец не сразу понял, что общается с мошенником, но требование немедленно передать крупную сумму насторожило его и он начал выяснять обстоятельства происшествия и местонахождение "родственника". Поняв, что их замысел не увенчается успехом, злоумышленники прервали разговор.

После этого пожилой мужчина позвонил своим сыновьям, убедился, что с ними все в порядке, а затем обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество". Максимальная санкция статьи – шесть лет лишения свободы.

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# мошенничество , уголовное дело

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