Россияне завоевали бронзу в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине

| Фото: Олимпийский комитет России | Фото: Олимпийский комитет России

Российские биатлонисты завоевали бронзовую медаль в эстафете 4 по 7,5 км на Олимпийских зимних играх в Пекине.

За российскую команду выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Россияне возглавили гонку с первого этапа и с преимуществом держали лидерство до заключительной стрельбы, где Латыпов допустил пять промахов. Победу одержала сборная Норвегии, вторыми стали французы.

В составе сборной вторую бронзовую медаль на этих играх завоевал представитель Тюменской области Александр Логинов. 5 февраля он вместе с партнерами занял третье место в смешанной эстафете.

Ранее золото в копилку Тюменской области на Олимпиаде также принесли лыжники Денис Спицов, Татьяна Сорина. Также у региона есть серебро в скиатлоне на дистанции в 30 км, его тоже завоевал Спицов.

Евгений Новоселов