  • 15 февраля 202215.02.2022вторник
  • USD76,5762
    EUR86,8451
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Россияне завоевали бронзу в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине

Спорт, 13:27 15 февраля 2022

Олимпийский комитет России | Фото: Олимпийский комитет России

Российские биатлонисты завоевали бронзовую медаль в эстафете 4 по 7,5 км на Олимпийских зимних играх в Пекине.

За российскую команду выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Россияне возглавили гонку с первого этапа и с преимуществом держали лидерство до заключительной стрельбы, где Латыпов допустил пять промахов. Победу одержала сборная Норвегии, вторыми стали французы.

В составе сборной вторую бронзовую медаль на этих играх завоевал представитель Тюменской области Александр Логинов. 5 февраля он вместе с партнерами занял третье место в смешанной эстафете.

Ранее золото в копилку Тюменской области на Олимпиаде также принесли лыжники Денис Спицов, Татьяна Сорина. Также у региона есть серебро в скиатлоне на дистанции в 30 км, его тоже завоевал Спицов.

Евгений Новоселов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Логинов , биатлон , Олимпиада в Пекине

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:27 15.02.2022Россияне завоевали бронзу в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине
13:00 15.02.2022ФК "Тюмень" в первых матчах года одержал уверенные победы
12:39 15.02.2022Юные тоболяки отправились на соревнования по футболу, волейболу и боксу
08:51 15.02.2022МФК "Тюмень" близок к подписанию контракта с Рафаэлем Вилелой