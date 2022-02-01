Пять человек пострадали в результате столкновения фуры и легковушки на объездной дороге Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пять человек пострадали в ДТП на объездной дороге Тюмени 15 февраля, в том числе 4-месячный ребенок, передает областная Госавтоинспекция.

На пересечении объездной и ул. Теплотехников в 11-м часу столкнулись большегруз "Скания" и "Ниссан Альмера". Предварительно, 48-летний водитель фуры со стажем за рулем 27 лет не выдержал безопасную дистанцию, большегруз въехал в заднюю часть иномарки.

Травмированы пять человек, водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля. 49-летнему водителю медики оказали помощь на месте ДТП. Остальные: четырехмесячный ребенок, женщины 56-ти, 33-х лет, а также 36-летний мужчина госпитализированы в больницу.

Ребенка перевозили на переднем пассажирском сиденье, на руках у матери. Водитель "Ниссана" пояснил, что вез своих знакомых из гостей домой, детского автокресла у него нет.

Обстоятельства ДТП выясняются.