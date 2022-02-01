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Медсестры Тюменской области рассказали о самых сложных операциях за время работы

Общество, 15:51 15 февраля 2022

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Операционные медицинские сестры отмечают профессиональный праздник 15 февраля. Профессия появилась 112 лет назад, в 1891 году, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Алёна Шилова в медицине 31 год, из них 22 - в операционном блоке филиала Областной больницы №11 в с. Омутинском. Она говорит, что от квалификации операционной сестры во многом зависит жизнь оперируемых больных. Работа требует твердости характера, решительности, опыта и точных знаний.

"Я с детства хотела стать медицинским работником. Мой выбор одобрили родные, и друзья меня поддержали. В медучилище поступила с первой же попытки. Знала, какая это нелегкая профессия, но ни дня не пожалела о своем выборе и о том, что работаю операционной медсестрой", - рассказала Алёна Шилова.

Операционная медсестра Областного клинического фтизиопульмонологического центра Акбота Танатова в профессии почти девять лет. Она с самого начала участвовала в самых сложных операциях.

"Затяжные операции длились по шесть часов. Самая сложная – пульмонэктомия - полное удаление легкого. Здесь очень важны дисциплина и четкий порядок, все понять и запомнить. Помню, в начале работы мне часто снились сны об операциях. Я просыпалась с мыслью о том, что мне надо на какую из них приготовить", - вспоминает Акбота Танатова.

Медицинская сестра - связующее звено всей оперирующей бригады. Негласный перечень требований, предъявляемый к хорошему профессионалу, гласит, что она должна знать и уметь все, быть готовой к любому ходу событий.

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# Медицина , медсестра

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