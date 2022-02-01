Восемнадцать ишимских семей получили поддержку на покупку и постройку жилья

| Фото: группа "Администрация города Ишима" во ВКонтакте | Фото: группа "Администрация города Ишима" во ВКонтакте

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получат 18 молодых семей, проживающих в Ишиме. Сертификаты на право получения господдержки при покупке или строительстве жилья им вручил глава города Фёдор Шишкин, сообщает администрация муниципалитета.

"Мы занимаем второе место в регионе по количеству врученных свидетельств после Тюмени, — отметил он. — В 2021 году жилищные условия смогли улучшить 77 ишимских семей, в этом году вручаем 82 сертификата".

Глава Ишима сообщил, что сейчас в очереди на получение господдержки находятся около 800 семей.