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Восемнадцать ишимских семей получили поддержку на покупку и постройку жилья

Общество, 16:13 15 февраля 2022

группа "Администрация города Ишима" во ВКонтакте | Фото: группа "Администрация города Ишима" во ВКонтакте

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получат 18 молодых семей, проживающих в Ишиме. Сертификаты на право получения господдержки при покупке или строительстве жилья им вручил глава города Фёдор Шишкин, сообщает администрация муниципалитета.

"Мы занимаем второе место в регионе по количеству врученных свидетельств после Тюмени, — отметил он. — В 2021 году жилищные условия смогли улучшить 77 ишимских семей, в этом году вручаем 82 сертификата".

Глава Ишима сообщил, что сейчас в очереди на получение господдержки находятся около 800 семей.

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# господдержка , жилье

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