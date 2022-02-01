Росгвардейцы обеспечили безопасность на соревнованиях по мини-футболу в Тюмени
| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области
Безопасность всероссийских соревнований по мини-футболу в Тюмени обеспечили сотрудники ОМОН, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.
Матчи VII тура чемпионата России прошли в тюменском спорткомплексе "Центральный". Перед началом соревнований специалисты обследовали помещения внутри здания и прилегающую территорию.
С помощью специальных технических средств и служебных собак объект проверили на отсутствие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ, на случай осложнения обстановки был сформирован резерв из числа сотрудников. Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.