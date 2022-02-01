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Росгвардейцы обеспечили безопасность на соревнованиях по мини-футболу в Тюмени

Общество, 17:52 15 февраля 2022

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Безопасность всероссийских соревнований по мини-футболу в Тюмени обеспечили сотрудники ОМОН, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Матчи VII тура чемпионата России прошли в тюменском спорткомплексе "Центральный". Перед началом соревнований специалисты обследовали помещения внутри здания и прилегающую территорию.

С помощью специальных технических средств и служебных собак объект проверили на отсутствие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ, на случай осложнения обстановки был сформирован резерв из числа сотрудников. Нарушений общественного порядка и происшествий не допущено.

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# мини-футбол , Росгвардия

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