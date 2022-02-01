Гала-концерт фестиваля любительских коллективов Тюмени пройдет 28 февраля

| Фото: "Тюмень- наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень- наш дом" ВКонтакте

III городской фестиваль любительских творческих коллективов стартовал в Тюмени. Участвовать в конкурсной программе можно до 18 февраля, сообщает городской департамент культуры.

Номинации конкурса: "Фольклорные коллективы", "Коллективы народных инструментов", "Хореографические коллективы", "Коллективы струнных, духовых и ударных инструментов", "Коллективы хорового пения", "Театральные коллективы", "Цирковые коллективы".

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться в положении.

Гала-концерт лучших творческих коллективов и награждение победителей пройдет в ДКиТ "Торфяник" 28 февраля, начало в 19 часов.