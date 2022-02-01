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Гала-концерт фестиваля любительских коллективов Тюмени пройдет 28 февраля

Общество, 12:01 16 февраля 2022

"Тюмень- наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень- наш дом" ВКонтакте

III городской фестиваль любительских творческих коллективов стартовал в Тюмени. Участвовать в конкурсной программе можно до 18 февраля, сообщает городской департамент культуры.

Номинации конкурса: "Фольклорные коллективы", "Коллективы народных инструментов", "Хореографические коллективы", "Коллективы струнных, духовых и ударных инструментов", "Коллективы хорового пения", "Театральные коллективы", "Цирковые коллективы".

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться в положении.

Гала-концерт лучших творческих коллективов и награждение победителей пройдет в ДКиТ "Торфяник" 28 февраля, начало в 19 часов.

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# народное творчество , фестиваль

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