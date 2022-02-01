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Почти тысячу многоквартирных домов капитально отремонтируют в Тюменской области в 2022 году

Общество, 19:12 15 февраля 2022

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

987 многоквартирных домов планируют отремонтировать в Тюменской области в 2022 году, сообщает информационный центр регионального правительства.

В 2021 году работы по капитальному ремонту конструктивных элементов и инженерных систем выполнили в 1 тыс. 592 многоквартирных домах, строительно-монтажные работы - в 683 домах.

Лидером по собираемости взносов на капремонт в 2021 году стал Сладковский район, где этот показатель достиг 100%. На втором месте Тюмень - 99%, третье место делят Сорокинский и Армизонский районы – 98%. В целом по Тюменской области собираемость взносов равна 98%.

С 2023 по 2026 годы в регионе планируется капитально отремонтировать 2 тыс. многоквартирных домов.

Евгений Бабенко

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# инфографика , капитальный ремонт

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