Почти тысячу многоквартирных домов капитально отремонтируют в Тюменской области в 2022 году

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

987 многоквартирных домов планируют отремонтировать в Тюменской области в 2022 году, сообщает информационный центр регионального правительства.

В 2021 году работы по капитальному ремонту конструктивных элементов и инженерных систем выполнили в 1 тыс. 592 многоквартирных домах, строительно-монтажные работы - в 683 домах.

Лидером по собираемости взносов на капремонт в 2021 году стал Сладковский район, где этот показатель достиг 100%. На втором месте Тюмень - 99%, третье место делят Сорокинский и Армизонский районы – 98%. В целом по Тюменской области собираемость взносов равна 98%.

С 2023 по 2026 годы в регионе планируется капитально отремонтировать 2 тыс. многоквартирных домов.

Евгений Бабенко