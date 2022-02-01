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Тюменские ученые запатентовали новый способ оценки светового дисбаланса

Общество, 12:23 16 февраля 2022

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Новый способ для оценки проявления светового десинхроноза выявили хронобиологи Тюменского ГМУ. Он применяется для пациентов с прогрессирующей глаукомой. Способ запатентован и основан на комплексной интерпретации ряда биохимических, физиологических и тестовых данных, сообщает учреждение.

Диагностика, предложенная учеными, рассчитана на людей старше 45 лет. Как поясняют авторы, более 90 % людей используют искусственный свет в ночное время, это наиболее выражено при перемещении в арктические широты.

"В результате многие люди испытывают дефицит дневного света в течение дня и получают избыточное количество искусственного света вечером или ночью. Такая модель воздействия света оказывает комплексное воздействие на физиологию, сон и работоспособность, на здоровье в целом", - отметил доктор медицинских наук, профессор кафедры биологии Тюменского ГМУ Денис Губин.

Он пояснил, что при глаукоме модулируются проявления светового десинхроноза. Механизмом является повреждение клеток сетчатки, что ухудшает световую синхронизацию и вызывает разнообразные клинические проявления, некоторые из которых специфичны для глаукомы. Десинхроноз может проявляться снижением умственной и физической работоспособности, комплексными метаболическими изменениями, а также нарушением сна, снижением настроения и психическими расстройствами.

В ходе диагностики оценивается соотношение вечернего значения уровня общего холестерина крови к утреннему, значения липопротеинов и других показателей. Суммарная оценка проводится по пятибалльной шкале. Способ позволяет определить высокую, среднюю и низкую степень выраженности светового дисбаланса.

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# Тюменский ГМУ , ученые

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