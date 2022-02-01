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Онлайн-проект "PROПУТИКи" познакомит тюменцев с урало-сибирской росписью

Общество, 10:00 17 февраля 2022

из сообщества "Сибирь мастеровая" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Сибирь мастеровая" во ВКонтакте

Межрегиональный онлайн-проект "PROПУТИКи" запустят 10 марта Нижнесинячихинский музей-заповедник и Музей истории крестьянского быта д. Насекина Тюменской области.

Он предполагает знакомство с коллекциями и научными исследованиями предметов с урало-сибирской росписью государственных, муниципальных и частных музеев в дистанционном режиме, сообщают организаторы.

К сотрудничеству приглашают государственные, муниципальные, частные музеи и коллекционеров, имеющих в своих собраниях предметы и исследования урало-сибирской росписи.

Заявки на участие принимают до 10 марта 2022 года. Проект будет реализован до 1 сентября 2022 года. Подробнее здесь.

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