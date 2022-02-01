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Клубы для любителей книг, кино и настольных игр открылись в Тюмени

Общество, 12:34 16 февраля 2022

пресс-служба ТРО ВОО «Молодая Гвардия» | Фото: пресс-служба ТРО ВОО «Молодая Гвардия»

Клубы досуга для любителей литературы, кино, настольных игр и клуб "Что? Где? Когда?" открылись в Тюмени. Стать их участниками могут все желающие. Собрания проходят очно и в форматах онлайн, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

Участники книжного клуба могут обсудить книги, поделиться впечатлениями о произведениях, поговорить о разных жанрах литературы, найти единомышленников и развить навыки ораторского искусства. Киноклуб объединяет уже более 40 человек. Еженедельно они выбирают фильм и по окончании просмотра обсуждают замысел полнометражки.

В клубе "Что? Где? Когда?" методом мозгового штурма тюменцам в течение одной минуты необходимо назвать правильный ответ на специально подобранный вопрос ведущего. Знатокам задают вопросы на логику, связанные с историй, техническими изобретениями и знаменитыми личностями.

Настольные игры с "Молодой гвардией" проходят по средам. Тюменцам доступны мистические, исторические, стратегические и другие игры. В их числе - "Имаджинариум", "Мистериум", "Игра престолов".

Чтобы принять участие в клубах досуга, необходимо связаться с проект-менеджерами "Молодой гвардии" по телефону: +7 (3452) 79-87-43 или через сообщения в группе "ВКонтакте". Возрастное ограничение 16+.

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# досуг , Молодая гвардия

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