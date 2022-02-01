В Тюмени управляющие компании получат субсидии на посадку деревьев

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Отбор получателей субсидии на посадку деревьев за счет средств бюджета города пройдет в Тюмени с 21 февраля по 31 марта. Ее предоставят путем возмещения затрат в связи с выполнением работ по посадке деревьев, сообщает департамент городского хозяйства.

Отбор состоится в форме запроса предложений на право получения субсидий среди УК, ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, которые управляют многоквартирным домом в соответствии с жилищным законодательством, и лицами, оказывающими услуги и выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества по договору с собственниками помещений многоквартирника, в котором выбран непосредственный способ управления.

С новым порядком предоставления субсидии можно ознакомиться по ссылке.