  • 16 февраля 202216.02.2022среда
  • USD76,1660
    EUR86,2656
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени управляющие компании получат субсидии на посадку деревьев

Общество, 17:17 16 февраля 2022

ИА "Тюменская линия"

Отбор получателей субсидии на посадку деревьев за счет средств бюджета города пройдет в Тюмени с 21 февраля по 31 марта. Ее предоставят путем возмещения затрат в связи с выполнением работ по посадке деревьев, сообщает департамент городского хозяйства.

Отбор состоится в форме запроса предложений на право получения субсидий среди УК, ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, которые управляют многоквартирным домом в соответствии с жилищным законодательством, и лицами, оказывающими услуги и выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества по договору с собственниками помещений многоквартирника, в котором выбран непосредственный способ управления.

С новым порядком предоставления субсидии можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# посадка деревьев , субсидии , управляющие компании

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:22 16.02.2022Тюменцев просят рассказать о стенах для новых стрит-артов
18:10 16.02.2022Контрафактные духи из ОАЭ и тапочки из Индии задержали тюменские таможенники
17:59 16.02.202217 февраля - события дня
17:48 16.02.2022Тюменцев приглашают на турнир по дартсу к 23 февраля