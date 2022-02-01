В Тюмени набирают волонтеров финала Кубка мира по лыжным гонкам

| Фото: спортивное волонтерство Тюменской области во ВКонтакте | Фото: спортивное волонтерство Тюменской области во ВКонтакте

Стать волонтерами финала кубка мира по лыжным гонкам предлагают жителям Тюменской области. Соревнования пройдут в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 16 по 21 марта.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в координационном ресурсном центре поддержки добровольческого движения региона, отбор волонтеров продлится по 27 февраля включительно. Заявки от претендентов принимают на сайте dobro.ru.

"Мы предлагаем несколько вариантов занятости – работа со зрителями, координатор движения людских потоков, помощник судьи, атташе, переводчик устной и письменной речи. Важными для всех требованиями являются наличие QR -кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также опыт работы на спортивных мероприятиях и знание иностранных языков", - рассказали организаторы.

Работать со зрителями и координировать потоки людей могут волонтеры в возрасте от 14 до 59 лет, по остальным направлениям возрастные ограничения составляют от 18 до 59 лет.

Все волонтеры будут проживать на территории детского центра "Алые паруса" в период с 15 по 21 марта бесплатно. Для них предоставят трансфер от детского центра до места проведения соревнований и обратно, а также питание и экипировка.

Любовь Голышева