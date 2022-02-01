В Тюменской области у серых жаб выявили ранавирус

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Земноводных с ранавирусом обнаружили исследователи лаборатории экологической генетики и метагеномики института экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Ученые протестировали с помощью ПЦР-скрининга земноводных в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Новосибирской и Омской областях. Заражение зафиксировали в популяции серой жабы.

Ранавирус, который обнаружили у жаб, не опасен для человека, но может вызывать массовое вымирание земноводных, пресмыкающихся в дикой природе и рыб в рыборазводных хозяйствах.

Отсутствие погибших от инфекции животных говорит о том, что рыбы и земноводные пока успешно сопротивляются болезни. Однако изменение климата и загрязнение окружающей среды могут ухудшить ситуацию. Специалисты вуза считают важным провести тестирование на фермах и в прудах.

Вирус ранее не исследовали в России, институт X-BIO Тюменского государственного университета первым начал проводить опыты на обнаружение патогена. Работа выполняется по гранту для государственной поддержки молодых российских учёных – кандидатов наук. Руководитель проекта – научный сотрудник Артём Лисачёв.