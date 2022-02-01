Варенье из Заводоуковска пробуют в Москве, Самаре, Сочи и даже Америке

| Фото: Торговая марка «Жили-были» | Фото: Торговая марка «Жили-были»

500 банок варенья из сосновых шишек ежемесячно производит предпринимательница из Заводоуковска. К лету 2022 года она планирует производить до 10 тыс банок варенья.

Идея производства варенья возникла у Татьяны Ильиных во время пандемии.

"В детстве бабушка простудные заболевания всегда лечила вареньем из шишки, решили вспомнить эту традицию. Муж пошел собирать шишку, увлекся и собрал слишком много. Сначала сделали варенье для себя, потом для друзей и близких. Когда варенье разошлось и его стали спрашивать, решили из этого сделать бизнес", - поделилась она.

В ноябре 2021 года Татьяна Ильиных обратилась в центр занятости и получила финансовую помощь в размере 192 тыс. рублей. Она приобрела необходимое оборудование: мойки, столы и т.д.

"Сейчас ассортимент уже расширился. Мы производим: фруктовые чипсы, сироп из пихты, желе из мелиссы с лимоном, повидло яблочное, сахар с мелиссой, варенье из груши, сливы, яблок, смородины и многое другое. Торговая марка "Жили-были" узнаваема на выставках, ярмарках и фестивалях. В настоящее время технолог разрабатывает для нас новые рецепты. Все производится из сибирских дикоросов и тюменского сырья. В планах создать гатрономические сувениры для Тюменской области. Наше варенье в качестве сувениров уже отправляли в Москву, Ишим, Самару, Сочи и даже Америку", - отметила она.

Продукцию торговой марки "Жили-были" можно встретить в тюменских кофейнях, ресторанах и базах отдыха. В 2022 году Татьяна Ильиных планирует открыть большое предприятие. Уже куплено здание, частично приобретено необходимое оборудование. В планах запустить производство пастилы.

Начинающим предпринимателям Татьяна Ильина посоветовала чаще принимать участие в обучающих мероприятиях, курсах, мастер-классах, развиваться, общаться и не сидеть на месте.

"Своих первых клиентов я нашла именно там. Легко было и получать отзывы, обратную связь. Люди не боятся, говорят, что нужно исправить или добавить. Когда подсказывают, учат как и что делать, открывать свое дело легче. Сама долго не могла решиться заниматься предпринимательством, обучающие программы "Школа гостеприимства" и "Школа маркетинга" в Фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области" — это был мой первый шаг", - подчеркнула она.

| Фото: Торговая марка «Жили-были» | Фото: Торговая марка «Жили-были»

Ирина Шемякина