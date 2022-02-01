Тюменские офтальмологи провели редкую операцию по имплантации радужки глаза

| Фото: пресс-служба ОКБ № 1 | Фото: пресс-служба ОКБ № 1

Редкую операцию по имплантации искусственной радужки глаза 49-летнему пациенту провели врачи-офтальмологи областной больницы № 1 в Тюмени, сообщает пресс-служба учреждения.

Контузия тяжелой степени лишила мужчину возможности видеть правым глазом. По словам заведующего офтальмологическим отделением ОКБ № 1 Григория Симоненко, такие операции редки даже в масштабе страны.

"Пациенту было выполнено оптико-реконструктивное вмешательство с имплантацией иридохрусталиковой диафрагмы. Импланты изготавливаются индивидуально для каждого человека. Операция прошла успешно. Благодаря высококлассной помощи врачей мужчина вернулся к своей обычной жизни", - рассказал он.

Отметим, в 2021 году в офтальмологическом отделении ОКБ № 1 врачи провели свыше 3 тыс. 400 высокотехнологичных операций. Из них – 2 тыс. 282 пациента прооперировано с катарактой, 165 человек - с глаукомой, более 700 - с заболеваниями сетчатки.

Самым распространенным диагнозом остается катаракта. Эффективным методом ее лечения является хирургическое удаление помутневшего хрусталика с заменой его на искусственный. Ежедневно в офтальмологическом отделении ОКБ № 1 выполняется 10-12 таких операций.

Так, офтальмологи помогли 65-летнему пациенту, который обратился с жалобами на слепоту левого глаза. Он не мог полноценно видеть уже более двух лет. Врачи провели операцию по замене хрусталика, которая длилась всего 20 минут. В этот же день пациент смог увидеть три строчки, а через несколько дней – шесть.