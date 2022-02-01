В Тюменской области газовики и сотрудники МЧС проверяют дома с газовым оборудованием

| Фото: Газпром межрегионгаз Север | Фото: Газпром межрегионгаз Север

Более 60 домов и квартир в Тюменской области проверили сотрудники Северного треста АО "Газпром газораспределение Север" совместно с МЧС в 2022 году.

Особое внимание в ходе рейдов уделяется проверке внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, также домовладениям с печными горелками. Проводятся инструктажи по безопасному пользованию газом, проверяются дымоходы и вентиляционные каналы.

"Зачастую, нарушая правила безопасности, люди не задумываются о возможных последствиях. Мы обращаем внимание жильцов, что вся ответственность за исправность газового оборудования внутри квартиры или дома лежит на собственниках", — отметил директор Северного треста АО "Газпром газораспределение Север" Эдуард Махмутов.

Всего в текущем году планируется посетить более около 600 домовладений и квартир, сообщает Газпром межрегионгаз Север.