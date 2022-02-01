Туристы могут получить кешбэк 20% на поездки в Тюменскую область

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Возврат в размере 20% могут получить туристы, посетившие Тюменскую область. Новый этап программы туристического кешбэка продлится до 12 апреля 2022 года, сообщает Visit Tyumen.

Чтобы стать ее участником, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности "Мир" на сайте privetmir.ru. Далее нужно приобрести тур или оформить проживание в отеле и оплатить поездку картой "Мир".

Максимальная сумма возврата составляет 20 тыс. рублей за одну транзакцию по карте "Мир". Поездку можно осуществить до 30 апреля. С одной карты турист может оплатить неограниченное количество туров.

Подробная информация о программе представлена на сайте мирпутешествий.рф.