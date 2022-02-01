"Мужские страсти": участники исторического гастроужина в Тюмени откроют для себя город с пикантной стороны

| Фото: предоставлено организаторами гастроужина | Фото: предоставлено организаторами гастроужина

Говорить о мужчинах дореволюционной Тюмени и их увлечениях будут участники исторического гастроужина в Тюмени 24 февраля.

"Мужские страсти" - тема вечера, который начнется в 19 часов в ресторации "Август" термального курорта "ЛетоЛето" при поддержке Visit Tyumen.⠀

"Когда-то я бывала на одноименной экскурсии по Тюмени и до сих пор помню те впечатления. И я захотела поделиться этой информацией, добавив еще и гастрономические ощущения", - отметила организатор мероприятия Лидия Носова.

Профессиональные историки-экскурсоводы расскажут о питейных заведениях, публичных и игральных домах, о самых крупных проигрышах тюменских купцов.

"Уверена, что тюменцы, сделают для себя необычные открытия: они поймут, что многие хорошо знакомые им места хранят такие тайны и сюрпризы, о которых они даже не подозревали", - заинтриговала Лидия Носова.

Подаваемые на ужине блюда будут, традиционно, связаны с историей Тюмени. Рецептуры организаторы выискивают в исторических источниках, в упоминаниях и старинных книгах. Например, блюда прошлого вечера, посвященного Николаю Машарову приготовили по рецептам из оригинального дамского журнала его супруги Екатерины, который хранится в доме-музее Машаровых.

"Думаю, что коронным блюдом этого вечера будет ямщицкая селянка. Это не та солянка, к которой мы привыкли, а именно селянка - блюдо, которое ближе, наверное, к бигусу - из квашеной капусты с различными видами мяса, грибами. Очень сытно и вкусно. С ним связана интересная история, которую узнают гости вечера", - сказала Лидия Носова.

Участников ужина 24 февраля также ждут традиционные бонусы - розыгрыш сертификатов в спа-комплекс, миниатюры французской косметики, а таже лотерея, победитель которой получит бриллиантовую подвеску.

Евгения Тенегина