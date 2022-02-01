Тюменское исследование помогло улучшить навигацию в больницах Череповца и Калининграда

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь тысяч человек из регионов России и зарубежья участвовали в социологическом исследовании сотрудников Тюменского ГМУ. Эксперты выявили ключевые ожидания пациентов от внутренней визуальной среды объектов здравоохранения, сообщает вуз.

По словам исследователей, современные системы визуализации служат не только эффективными инструментами управления потоками посетителей, но и критериями качества пространства медицинских организаций. Навигационная система должна позволять посетителям легко ориентироваться как в здании, так и во всей инфраструктуре объекта здравоохранения.

"Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что в восприятии информационных элементов есть гендерные, возрастные и территориальные особенности", – сообщил руководитель учебного центра бережливых технологий в здравоохранении, доцент Тюменского ГМУ Альберт Курмангулов.

Ученые Тюменского ГМУ планируют продолжить исследование визуализации интерьеров и экстерьеров медицинских организаций и подготовить методические материалы для практического применения в системе здравоохранения.

Результаты исследования уже учли медицинские организации из других регионов России. По словам главврача череповецкой детской поликлиники Вологодской области Светланы Егоровой, в учреждении усовершенствовали систему визуализации. Это отметили как пациенты, так и сотрудники.

В Центре специализированных видов помощи Калининградской области тоже отмечают положительный эффект.

"Результаты исследования помогли нам понять, на что обращают внимание люди, когда обращаются в наше учреждение. Мы смогли встроить все полученные приоритетные атрибуты в новую систему навигации, что существенно повысило качество пространства здания медицинской организации. Уже год пациенты из Калининграда отмечают удобную и понятную навигацию, которую помогли разработать в Тюменском ГМУ", – сказала главный врач учреждения Татьяна Задоркина.