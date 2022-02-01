Тоболяки перелистают царский альбом в музее и попробуют круассаны по старинному рецепту

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

На "Теплые истории" в Музей семьи Императора Николая II приглашает Тобольский историко-архитектурный музей. Посетители познакомятся с семейными традициями и историей пребывания в Тобольске августейших особ, перелистают царский альбом с фотографиями. Они приятно проведут время у камина за чашкой чая с круассанами, испеченными по рецепту XIX века.

Стоимость посещения - 500 рублей с человека с группой от четырех до восьми человек. Продолжительность - 60 мин.

Дата и время проведения мероприятия - по заявкам. Телефон: 8 (3456) 22-37-13.