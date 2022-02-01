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В Тобольске "моржи" впервые устроят спортивные заплывы

Спорт, 13:16 17 февраля 2022

Спортивная жизнь Тобольска во ВКонтакте | Фото: Спортивная жизнь Тобольска во ВКонтакте

Первый в истории города открытый Кубок по зимнему плаванию состоится в Тобольске 7 марта.

Соревнования пройдут в личном и командном зачетах. Участники поспорят за награды в заплывах на 25 и 50 метров вольным стилем, а также брассом и баттерфляем. Состоятся и командные эстафеты 4 по 25 метров.

Принять участие в турнире могут лица, имеющие опыт плавания и участия в соревнованиях по зимнему плаванию. Для этого необходимо пройти онлайн-регистрацию.

Кроме того, в программе соревнований предусмотрены мастер-классы от опытных моржей, заплывы в бронежилетах с оружием от курсантов ТВВИКУ, сноуборд, лыжи, горячий чай и активный отдых.

Соревнования состоятся на горнолыжном курорте "Алемасова". Начало в 12 часов.

Евгений Новоселов

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# зимнее плавание , моржи

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