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"Живая классика" даст тюменским школьникам путевку в "Артек"

Общество, 17:15 17 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отборочные этапы Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" проходят в школах Тюменской области.

Главная задача конкурса, сообщают организаторы, дать подросткам возможность поделиться своими впечатлениями о любимых произведениях, создать активное читательское сообщество, выразить себя через чтение и показать детям и взрослым, что читающие дети есть и их много.

Трое ребят из каждой школы, выбранных жюри, отправятся в следующий — районный этап конкурса. Победители же региональных этапов получат путевки в Международный детский центр "Артек". Там победители региональных туров со всей страны встретятся в мае на отборочных соревнованиях перед всероссийским полуфиналом и финалом. Оценивать выступления чтецов будут звезды кино, театра, литературы. Команда "Живой классики" подготовила для талантливых подростков специальную программу — встречу с театральными педагогами, писателями, артистами и блогерами.

Победители всероссийского и международного конкурса (он проходит параллельно с российским в 83 странах мира) выступят в суперфинале конкурса во время Всероссийской акции "День чтения вслух". Талантливых чтецов будут слушать преподаватели одного из самых известных театральных вузов в стране — театрального института им. Бориса Щукина. Лучшие из лучших получат возможность приоритетного поступления на актерский факультет.

Конкурс "Живая классика" появился больше 10 лет назад. Его цель — дать возможность читающим подросткам ярко заявить о себе, продемонстрировать другим детям и взрослым свой выбор чтения. Ежегодно во всем мире — во всех регионах России и 83 странах мира — в конкурсе принимает участие около двух миллионов подростков.

В 2022 году у конкурса появятся новые партнеры и номинации. В том числе, победители конкурса получат возможность записать аудиоверсии книг для приложения "НЭБ "Свет".

Конкурс проводит фонд "Живая классика" под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации при поддержке Фонда президентских грантов.

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# Живая классика

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