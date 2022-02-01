150 предпринимателей России поделились инвестидеями и обсудили молодежный бизнес на слете в Сочи

| Фото: тюменская "Опора России" | Фото: тюменская "Опора России"

Более 150 молодых предпринимателей из 25 регионов России встретились на Slёt Business Meetup в Сочи. Пятидневная программа включала ряд образовательных мероприятий: деловые завтраки с экспертами, бизнес-экскурсии, мастер-классы, а также нетворкинг и дружеские турниры. Состоялась презентация новой книги "Просто о сложном" вице-президента "Опоры России" Эдуарда Омарова, сообщает тюменское отделение организации.

"Slёt очень важен для формирования бизнес-сообщества. Правильно сформированное бизнес-сообщество способно внутри своей организации генерировать необходимые ресурсы для развития предпринимательства. Поэтому создание сообщества — это первый шаг, второй — генерация идей для развития и третий —их реализация. При таких условиях бизнес сможет развиваться намного эффективнее, чем раньше", - считает вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров.

Главной темой мероприятия стал вопрос о направлениях инвестирования в 2022 году. По словам генерального директора Управляющей компании "Доходный дом "Колесник", тюменца Сергея Колесника, для него три последних года существует один способ эффективного вложения средств — коммерческая недвижимость.

Чтобы повысить инвестиционную привлекательность Тюменской области, он видит несколько возможностей: "Нужно развивать аэропорт Рощино. Самолеты оттуда должны летать везде: и в Сочи, и в Москву довольно часто. Ну и, конечно, в целом стоит проработать облик города. Многие говорят про значимые места, чем занять туристов, куда им сходить, но, помимо этого всего, нужно, чтобы сам город не выглядел провинциальным. Для этого центральные улицы должны сильно преобразиться".

Организаторы провели экспертную сессию по развитию молодежного и студенческого предпринимательства. Ее участники обсудили условия внедрения экосистемы развития предпринимательства в вузах. Участники обсудили программу “Стартап как диплом” — проект, который позволит выпускникам вузов продемонстрировать свою бизнес-идею и навыки командной работы, получить диплом о высшем образовании, используя, в первую очередь, свои предпринимательские компетенции. Минобнауки РФ при поддержке экспертов планирует перезагрузить эту систему, чтобы повысить выживаемость стартапов и уровень их подготовки.

Владелец федеральной сети фермерских рынков "Наш фермер", руководитель Комитета по молодежному предпринимательству "Опоры России" из Самары Виктор Ивлев в этом году приехал на слет предпринимателей в качестве спикера. "Я был в прошлом году мероприятии впервые как новоиспеченный руководитель комитета. Самая главная ценность Slёta — это нетворкинг. Это время, которое мы проводим с ребятами совместно: играя в боулинг, на картинге, на образовательных площадках. Я приехал, чтобы увидеть старых друзей и пообщаться с новыми ребятами, послушать интересные проекты, практики".

В этом году в ходе своего выступления он отметил, что "Опора России" дала ему мощный толчок для развития, теперь он готов делиться с другими опытом и знаниями.