В Тобольске наградили победителей грантового конкурса программы "Формула хороших дел"

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

20 проектов выиграли гранты программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" в Тобольске, сообщает пресс-служба ЗапСибНефтехима.

Всего для участия в конкурсе тоболяки подали 62 заявки по ключевым направлениям общественных сфер: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство.

В числе победителей – Тобольская районная организация Всероссийского общества инвалидов с проектом фестиваля по танцам на колясках "Лучик света", Свободный молодежный театр с детско-юношеским театральным фестивалем "Радуга талантов", Центр реализации молодежных и профилактических программ с проектом "ЭкоТобольск" и другие.

"ЭкоТобольск" – не только экологический проект о сортировке отходов и важности их переработки, но и социальный. Проект направлен на популяризацию и привлечение внимания жителей города к теме раздельного сбора отходов, их утилизации и осознанного потребления", – поясняет идейный вдохновитель проекта Алиса Вагапова.

В 2022 году грантовую поддержку получили восемь спортивных проектов. Среди них – всероссийские соревнования по боксу среди мужчин и женщин. Тобольск впервые будет принимать турнир такого уровня.

"Бокс в городе очень популярен: постоянно проходят соревнования, у спортсменов хорошие результаты на российском и международном уровне. С каждым годом растет количество занимающихся и увеличивается число залов, – рассказывает автор проекта, тренер по боксу Дмитрий Косенко. – Соревнования высокого уровня помогут подрастающему поколению стать сильнее. Глядя на взрослых, они будут стремиться попасть на чемпионат мира и Олимпийские игры".

Программа социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" запущена 1 февраля 2016 года. За шесть лет реализации в Тобольске поддержку получили 347 проектов. Мероприятия и проекты "Формулы хороших дел" охватили треть населения города.