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Тюменская область присоединилась к Международному десятилетию языков коренных народов

Общество, 16:49 17 февраля 2022

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Всероссийский этнодиктант на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока прошел в деревне Кыштырла Тюменского района в этностойбище "Увас мир хот", сообщает информационный центр правительства региона.

Он стал одним из мероприятий Международного десятилетия языков коренных народов, к которому присоединилась Тюменская область.

В ближайшее время в регионе будет разработан и утвержден региональный план по проведению десятилетия. Кроме того, в Тюменской области продоолжатся и традиционные ежегодные мероприятия, направленные на сохранение, развитие и популяризацию родного языка и культуры коренных малочисленных народов.

Ранее план мероприятий Международного десятилетия языков коренных народов утвердило правительство РФ. Всего в нем 60 мероприятий, посвященных совершенствованию государственного управления, образованию, подготовке педагогических кадров, науке, цифровизации и книгоизданию.

В их числе - разработка клавиатурных раскладок, шрифтов и мобильных приложений на национальных языках, создание виртуального музея традиционной культуры малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, гастроли театральных коллективов.

Международное десятилетие языков коренных народов мира было провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году. Россия стала первым государством – членом ООН, приступившим к реализации этой инициативы.

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# национальности , этнографический диктант

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