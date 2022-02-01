Тюменская область присоединилась к Международному десятилетию языков коренных народов

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Всероссийский этнодиктант на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока прошел в деревне Кыштырла Тюменского района в этностойбище "Увас мир хот", сообщает информационный центр правительства региона.

Он стал одним из мероприятий Международного десятилетия языков коренных народов, к которому присоединилась Тюменская область.

В ближайшее время в регионе будет разработан и утвержден региональный план по проведению десятилетия. Кроме того, в Тюменской области продоолжатся и традиционные ежегодные мероприятия, направленные на сохранение, развитие и популяризацию родного языка и культуры коренных малочисленных народов.

Ранее план мероприятий Международного десятилетия языков коренных народов утвердило правительство РФ. Всего в нем 60 мероприятий, посвященных совершенствованию государственного управления, образованию, подготовке педагогических кадров, науке, цифровизации и книгоизданию.

В их числе - разработка клавиатурных раскладок, шрифтов и мобильных приложений на национальных языках, создание виртуального музея традиционной культуры малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, гастроли театральных коллективов.

Международное десятилетие языков коренных народов мира было провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году. Россия стала первым государством – членом ООН, приступившим к реализации этой инициативы.