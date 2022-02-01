Директора тюменского магазина оштрафовали за нарушение антиковидных норм

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директора магазина в Тюмени, виновного в нарушении противоэпидемического режима, оштрафовали на 50 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В ходе обследования сетевого гипермаркета специалист Роспотребнадзора выявил ряд нарушений. На входе в торговое предприятие и в умывальной комнате для персонала отсутствовали места обработки рук антисептиками.

Вскоре выяснилось, что в торговом предприятии никто не занимается профилактикой коронавирусной инфекции. Не проводится ежедневная влажная уборка служебных помещений и комнат приема пищи, отдыха и уборных с применением дезинфицирующих средств. На предприятии торговли не были организованы дезинфекция оборудования, инвентаря, обеззараживание воздуха и не создан запас обеззараживающих средств.

Суд оштрафовал директора магазина на 50 тыс. рублей.