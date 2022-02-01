В Тюменской области 47% заявлений о заключении брака поступило через госуслуги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

63,6 тыс. актов гражданского состояния было зарегистрировано в Тюменской области в 2021 году. В том числе 11 тыс. 515 - о заключении брака, 7 тыс. 138 - о расторжении. Об этом рассказала начальник регионального управления загс Лилия Амбарцумова.

Через портал Госуслуг заявлений о заключении брака подано 47,3 %.

В прошлом году в регионе зарегистрировано 18 тыс. 713 рождений, 21 тыс. 920 смертей, составлено более 2 тыс. 973 документов об установлении отцовства.

По данным службы, уровень удовлетворенности жителей качеством оказания госуслуг органов загс составил 100%.