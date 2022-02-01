Культурно-образовательный форум Тюменской области пройдет по четырем направлениям

Культурно-образовательный форум Тюменской области Культурно-образовательный форум Тюменской области

Культурно-образовательный форум Тюменской области в 2022 г. пройдет по четырем направлениям: компетенции и личностный рост, культурное предпринимательство, культурный код и креативные индустрии. Форум начнется 31 марта и продлится до 2 апреля.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер написала в своем Instagram.

"В прошлом году формула "4К Культура" стала формулой успеха нашей отрасли. В этом году мы выведем ее на новый уровень, и я рада сообщить, что прием заявок на форум уже стартовал", - говорит она.

Участниками проектной школы станут 120 сотрудников учреждений культуры. По традиции форум станет трехдневным погружением в проектную работу с лекциями федеральных экспертов и новыми знакомствами.

"Приглашаю сотрудников и руководителей учреждений культуры всех муниципальных районов и городских округов Тюменской области. Поверьте, это незабываемый опыт и уникальные знания", - уверена Елена Майер.

Подробнее о форуме можно узнать по ссылке.

Анжела Лебедева