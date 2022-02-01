Тюменских школьников приглашают на конкурс "Мои герои большой войны"

| Фото: detigeroi.ru | Фото: detigeroi.ru

Прием заявок на Международный конкурс-фестиваль "Мои герои большой войны" стартует 22 февраля. Он посвящен памяти всех защитников Родины в годы Великой Отечественной войны, сообщает музей Победы.

В конкурсе четыре номинации: индивидуальные работы в номинациях "Рисунок" и "Поэзия" (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-18 лет), индивидуальные и коллективные работы по номинациям "Видеоролик/Видеорепортаж" и "Вокал". В качестве творческой основы участники от 6 до 18 лет могут выбрать историю своей семьи, края или посвятить свою работу героям, именами которых названы улицы, поселки, музеи, корабли.

Работы принимаются на сайте конкурса в период с 22 февраля по 25 марта 2022 года. Список победителей будет объявлен 11 апреля, церемония награждения запланирована на 23 апреля 2022 года.

На сайте музея Победы разместят все работы участников в номинации "Рисунок" и запустят онлайн-голосование. Лучшие, по мнению посетителей сайта, работы отметят спецпризами.

Работы победителей в номинации "Рисунок" станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые Почта России выпустит лимитированным тиражом и представит на церемонии награждения победителей, а также доставит ветеранам Великой Отечественной войны.