Учащиеся тюменского детского технопарка "Кванториум" создали свою метавселенную

| Фото: со страницы Михаила Мельцера | Фото: со страницы Михаила Мельцера

Более 100 юных тюменцев в возрасте от 9 лет приняли участие в проекте "Meta Tyumen". Они создали собственный город, свою метавселенную на платформе Minecraft.

В модели города, придуманной учениками детского технопарка "Кванториум", можно увидеть совершенно новые здания, которые придумали дети, так и излюбленный местными жителями мост Влюбленных. Участники проекта построили большой парк, сделали город "зеленым". В социальных сетях выложены скриншоты разработки юных тюменцев.

"Помимо основной задачи ребятам была предложена проектная деятельность по пяти направлениям: биоинженерия, роботизированные системы, информационные технологии, архитектура, энергетика. В тематике своего направления дети строили сооружения в нашем метагороде. Также они посещали учебные задания с педагогами. Итогом стало создание своего города. При этом ребята включили фантазию, внесли необычные решения, которые в дальнейшем можно было бы использовать в областной столице. Например, торговый центр с оранжереей наверху", – поделился педагог-организатор детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Лоташ.

| Фото: со страницы Михаила Мельцера | Фото: со страницы Михаила Мельцера

По его словам, это был пробный проект. Временами учащиеся "Кванториум" дорабатывают его, улучшают.

В дальнейшем в детском технопарке планируют запускать подобные проекты. "Ранее мы уже использовали приложения Minekraft, Discord. Проект "Meta Tyumen" был масштабным. Впервые объединили такое количество детей. Думаю, что проект будет только развиваться, будут возникать подобные проекты", – добавил Дмитрий Лоташ.

Он считает, что обучение с использованием компьютерных технологий хорошо способствует развитию детей. В той же "Meta Tyumen" они научились координировать действия друг с другом. "В этих играх ребятам даны безграничные возможности. Это очень хорошо развивает их фантазию, креативные навыки, мобильность и, естественно, работу в команде. Вообще наш детский технопарк следует трендам. Помимо игровых моделей добавляем к учебной деятельности киберспортивные дисциплины", – заключил Дмитрий Лоташ.