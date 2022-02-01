Тюменские журналисты, видеоблогеры, писатели могут принять участие в экоконкурсе

| Фото: пресс-служба департамента недропользования и экологии Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента недропользования и экологии Тюменской области

Всероссийские конкурсы "Хранители птиц" и "В поисках живого добра", посвященные помощи городским и диким животным и птицам зимой проводится на платформе Ecowiki.ru, сообщает пресс-служба департамента недропользования и экологии Тюменской области.

Принять участие в нем могут журналисты, видеоблогеры, писатели, копирайтеры, а также представители особо охраняемых природных территорий. Победители получат вознаграждения от 2 до 15 тыс. рублей, а также возможность опубликовать свои работы на Ecowiki.ru.

О конкурсе экостатей можно узнать по ссылке. Условия участия в конкурсе видеоблогов. Контакты: шеф-редактор платформы Ecowiki.ru Тоцкая Юлия, тел. (913) 834-02-89, e-mail: y.totskaia@eca-planet.com, Здобнова Татьяна (916) 158-83-63, e-mail: t.zdobnova@eca-planet.com.