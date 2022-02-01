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Тюменская нефтесервисная компания стала резидентом "Сколково"

Экономика, 16:56 18 февраля 2022

newnordtech.ru | Фото: newnordtech.ru

Резидентом инновационного центра Сколково стала компания "Новые технологии Севера". С апреля 2021 года она является членом ассоциации "Нефтегазовый кластер" Тюменской области, сообщает кластер.

Компания "Новые технологии Севера" специализируется на внедрении высокотехнологичного оборудования, а также инженерно-технологическом сопровождении и сервисных услугах в области строительства и ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пласта.

Экспертизу "Сколково" предприятие прошло со своей разработкой "Система заканчивания скважин "ОСА". Система позволяет проводить работы по перфорации и гидроразрыву пласта за одну спуско-подъемную операцию. По проекту уже проведены стендовые испытания, в перспективе проведение на объекте заказчика.

"Быть резидентом "Сколково" для нас престижно, появляются новые возможности для развития производства: налоговые и таможенные льготы, менторские и акселерационные программы, грантовая поддержка. Для наших потенциальных заказчиков наличие статуса подтверждает серьезность намерений и актуальность научных разработок", - сказал руководитель компании Иван Лесь.

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# нефтегазовый кластер , нефтесервис , Сколково

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