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Более полутора тысяч бездомных получили помощь благодаря неравнодушным тюменцам

Общество, 09:24 19 февраля 2022

центр помощи "Милосердие" во ВКонтакте | Фото: центр помощи "Милосердие" во ВКонтакте

Около 1,5 тыс. бездомных получили помощь в тюменском центре "Милосердие" за пять лет работы организации. об этом пишет "АиФ-Западная Сибирь".

Штат центра сегодня составляет 50 человек, это соцработники, психологи, врачи и медсестры. Кроме центра на ул. Коммунистической в Тюмени создали еще три места, куда нуждающиеся могут обратиться за поддержкой.

"Мы получили лицензию на медицинскую деятельность, занимаемся реабилитацией зависимых, оказываем доврачебную и врачебную помощь, ведем уход за лежачими больными. Это полностью благотворительный проект", – рассказал директор центра "Милосердие" Андрей Якунин.

В настоящее время развивается направление помощи женщинам в кризисной ситуации. Появилось у центра и крестьянско-фермерское хозяйство на территории Курганской области, где его подопечные также будут проходить реабилитацию. Желающие работать получают помощь в трудоустройстве и восстановлении документов, а также оформлении инвалидности.

"В данный момент в наших отделениях постоянно проживает 160 человек. Принимаем бездомных и с сельских территорий. За прошлый год удалось устроить в дома-интернаты 30 подопечных, в семьи вернули 20 человек. С нашим центром сотрудничает более 140 добровольцев экстренного реагирования", - добавил Андрей Якунин.

За годы работы центр "Милосердие" выиграл четыре Президентских гранта и трижды становился победителем международного открытого грантового конкурса "Православная инициатива". Общая сумма выигранных грантов – порядка 16 млн рублей.

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# центр Милосердие

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