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Студентка ТюмГУ представила Тюмень на международной модели ООН

Общество, 10:11 19 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменка Ани Мелоян приняла участие в международной модели ООН. Студентка ТюмГУ участвовала в международной молодежной модели ООН при дипломатической академии МИД России, конференция собрала 350 человек из 40 стран.

7-12 февраля в Москве, пишет "Мегатюмень".

Участники воспроизводили работу Организации Объединенных Наций по девяти ее основным органам. Главной задачей было отстоять интересы своей страны. Конечная цель заседаний и переговоров – прийти к единому решению и принять резолюцию по повестке дня.

Заседания проходили на английском, французском и китайских языках. Ани Мелоян была экспертом комитета Международного суда ООН. Она выступила с собственными докладами на английском языке по двум темам — Украина против России и США против Ирана.

"Мы с участниками обсудили эти непростые темы в рамках заседания суда и пришли к консенсусу. Помимо этого, мне удалось познакомиться с дипломатами и будущими кадрами Министерства иностранных дел России. Также я посетила лекции выдающихся людей в сфере международных отношений, в том числе Инала Ардзинба, министра иностранных дел Абхазии. Для меня было честью стать не только делегатом, но и частью президиума комитета", — рассказала Ани Мелоян.

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# модель ООН , ООН , ТюмГУ

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