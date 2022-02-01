На площадке "Битвы на Туре" проверили толщину льда

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники инспекции по маломерным судам проверили площадки, где 23 февраля будут проходить экстрим-фестиваль "Битва на Туре" и соревнования "Спецоперация "Лед", а также провели профилактический рейд оз. Круглое, сообщает региональное МЧС.

Инспекторы проконтролировали ход подготовки, провели замер льда и дали необходимые рекомендации организаторам мероприятий.

"Толщина льда на реке и озере, в основном, не вызывает опасения. Мы убедились, что рыбаки соблюдают основные правила безопасности: не собираются большими группами, не делают частых бурений лунок. Однако, встречаются и те, кто расположился возле полыньи, или вообще открытой воды – с такими обстоятельно разговариваем и просим перейти на безопасное место", - рассказал начальник ГИМС Сергей Каплин.

С любителями зимней рыбалки инспекторы ГИМС провели беседы по профилактике гибели и травматизма людей на водных объектах в зимний период, напомнили основы оказания помощи провалившимся под лед и опросили рыбаков на предмет знаний правил безопасного нахождения и передвижения по зимним рекам и озерам.

В ближайшие 3-4 недели лед еще будет достаточно крепким, чтобы можно было безопасно рыбачить, подводят итог инспекторы ГИМС. Риск появится в марте, когда начнет традиционно теплеть. Тогда вдобавок к ледобуру и рыболовному скарбу стоило бы иметь с собой спасательный жилет. Четвертый этап акции "Безопасный лед" стартует в Тюмени 21 февраля.