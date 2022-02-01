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Условный пожар потушили в тюменской школе

Общество, 15:47 19 февраля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Учения на территории одной из школ в Заречной части города провели тюменские пожарные. По легенде учений пожар начался в раздевалке школы, сообщает МЧС по Тюменской области. В учениях было задействовано более 50 человек и 11 единиц специальной техники.

Возникла опасность распространения "огня" на учебные классы. "Пожар" сопровождался сильным задымлением. Сработавшая пожарная сигнализация запустила систему автоматического оповещения об эвакуации из здания.

Администрация школы передала информацию по телефону "101" и приступила к эвакуации находящихся на объекте людей.

Прибывшие спасатели обнаружили условных пострадавших и с помощью автолестницы и другой спецтехники оперативно вывели их из опасной зоны. Одновременно пожарные ликвидировали "огонь" в помещениях школы.

Как отметил начальник 32-го пожарно-спасательного отряда Денис Журавлев, в ходе тренировки подразделения противопожарной службы действовали четко и слажено, и в кратчайшие сроки условный пожар был ликвидирован.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения , школа

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