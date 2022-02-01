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От тюменцев ждут предложений по благоустройству Школьного сквера

Общество, 17:13 19 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Высказать мнение о благоустройстве Школьного сквера, а также четырех зеленых уголков тюменцы могут до 28 февраля на портале "Я решаю!", сообщает городская администрация.

Ранее на портале прошло рейтинговое голосование по определению приоритетных территорий, которые, по мнению тюменцев, должны быть благоустроены в 2023 году.

Сейчас готовятся дизайн-проекты будущего благоустройства. Идеи горожан будут рассмотрены специалистами, и у наиболее интересных предложений есть шансы быть включенными в проект.

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# благоустройство , голосование

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