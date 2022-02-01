Евгений Хромин: медали тюменцев подтверждают успешность региональной системы подготовки лыжников

| Фото: Олимпийский комитет России | Фото: Олимпийский комитет России

Эффективность тюменской системы подготовки лыжников и биатлонистов подтверждена медалями, которые завоевали наши спортсмены на Олимпийских играх в Пекине, считает директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин.

Он подчеркнул, что сначала лучшие спортсмены отбираются в спортивные классы спортивной школы Луизы Носковой, где добиваются высоких результатов на первенствах российского и международного уровня, после чего зачисляются в центр спортивной подготовки.

"Мы и дальше будем поддерживать высокий уровень подготовки нашего спортивного резерва, вхождения в составы сборных команд страны", - добавил Евгений Хромин.

Напомним, что все спортсмены из Тюменской области, выступавшие на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине, выиграли медали. Денис Спицов и Татьяна Сорина - обладатели наград высшей пробы. У региона есть и два серебра, их принесли лыжники Денис Спицов и Иван Якимушкин. Две бронзовые медали завоевал биатлонист Александр Логинов.

"Эти успехи не могут не отразиться на развитии лыжного спорта в регионе. Результаты спорта высших достижений повышают мотивацию детей к занятиям лыжными видами спорта", - сказал Евгений Хромин.