Более 900 тюменцев трудоустроились через службу занятости

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Более 2 тыс. 240 человек обратилось в службу занятости Тюменской области в январе 2022 года. 914 из них были трудоустроены.

На регистрационном учете сейчас состоит 6 тыс. 579 соискателей. При этом в областном банке 24 тыс. 207 вакансий, примерно по четыре варианта на ищущего работу.

Традиционно больше всего предложений – 4 тыс. 387 – в строительстве. 2 тыс. 611 соискателей могут устроиться в сферы торговли и ремонта автотранспорта. Более 2 тыс. работников требуется в обрабатывающих производствах, а также госуправлении, военной безопасности и соцобеспечении. 1 тыс. 925 вакансий открыто в сельском хозяйстве, охоте, рыбоводстве. В образовательные организации готовы принять 1 тыс. 786 специалистов, в области здравоохранения и социальных услугах – 1 тыс. 835 работников.

В поиске работы соискателям поможет интерактивный сайт службы занятости населения. Отдельно в блоки вынесены предложения для медицинских работников, работников вахтовым методом и особых категорий, сообщает "Вслух.ру".