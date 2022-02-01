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Тюменские молодогвардейцы готовы выехать с гуманитарной помощью в Ростовскую область

Общество, 12:50 20 февраля 2022

Фото из инстаграма Владимира Сбитнева | Фото из инстаграма Владимира Сбитнева

Тюменские молодогвардейцы готовы выехать в Ростовскую область, где находятся временные пункты для граждан Донбасса, и оказать помощь. Об этом в своем Instagram написал руководитель ТРО "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев.

"На данный момент отсутствует информация о требуемой помощи. На данный момент там работают волонтеры "Молодой гвардии" из ближайших регионов. При необходимости активисты Тюменского отделения "Молодой Гвардии готовы" выехать в Ростовскую область и передать гуманитарную помощь", - написал Владимир Сбитнев

18 февраля Главы ЛДНР объявили о массовой эвакуации мирного населения в Россию. На сегодняшний день находится на территории своей Родины жителям ЛДНР опасно, поэтому на территории Ростовской области организован пункт временного размещения граждан.

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