Тюменские молодогвардейцы готовы выехать с гуманитарной помощью в Ростовскую область

| Фото из инстаграма Владимира Сбитнева | Фото из инстаграма Владимира Сбитнева

Тюменские молодогвардейцы готовы выехать в Ростовскую область, где находятся временные пункты для граждан Донбасса, и оказать помощь. Об этом в своем Instagram написал руководитель ТРО "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев.

"На данный момент отсутствует информация о требуемой помощи. На данный момент там работают волонтеры "Молодой гвардии" из ближайших регионов. При необходимости активисты Тюменского отделения "Молодой Гвардии готовы" выехать в Ростовскую область и передать гуманитарную помощь", - написал Владимир Сбитнев

18 февраля Главы ЛДНР объявили о массовой эвакуации мирного населения в Россию. На сегодняшний день находится на территории своей Родины жителям ЛДНР опасно, поэтому на территории Ростовской области организован пункт временного размещения граждан.