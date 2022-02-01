Для жителей Новопатрушево открылось новое почтовое отделение

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Новое почтовое отделение на Федюнинского, 60/1 обслуживает жителей ЖК "Новопатрушево" в Тюмени. Также здесь будут обслуживать прилегающие территории – д. Патрушева и Ожогина.

Почтовый офис открыт пять дней в неделю со вторника по субботу с 10 до 19 часов. В клиентском зале работают две операционные кассы. Сотрудники почты предоставляют все услуги почтовой связи – финансовые, почтовые, банковские и другие. Третье окно открывается в часы пиковой нагрузки. Почтовые и финансовые услуги также доступны для клиентов с ограниченными возможностями.

Всего жителей Тюмени обслуживают 57 почтовых отделений, 232 оператора и 195 почтальонов, сообщает Megatyumen.ru