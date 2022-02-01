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В Тюмени штаб #МыВместе объявил о сборе гуманитарной помощи

Общество, 17:10 20 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сбор гуманитарной помощи объявляет региональный штаб #МыВместе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Требуются вещи первой необходимости: средства гигиены для взрослых и детей, средства индивидуальной защиты, одноразовая посуда, постельные принадлежности, мелкая бытовая техника и электроприборы (чайники, микроволновые печи, удлинители), продукты питания с длительным сроком годности без особых требований к хранению и транспортировке, в том числе детское питание и бутилированная вода.

Вся собранная гуманитарная помощь будет отправлена в регионы, в которых размещают беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Сбор вещей и продуктов в Тюмени осуществляется по адресу: ул. Челюскинцев, 46 (Дворец творчества и спорта "Пионер"). График работы пункта - ежедневно с 8 до 18 часов. Принести вещи и продукты можно и в иное удобное для вас время, по предварительному согласованию с координаторами.

Контактные телефоны штаба: 8 (3452) 68-93-96, 8-919-952-64-14 (Анастасия Баканова), 8-919-922-65-50 (Мария Симонова).

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# гуманитарная помощь , Донбасс , штаб Мы вместе

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